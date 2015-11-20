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بالصور.. إصابة 52 فلسطينيا فى مواجهات مع قوات الاحتلال فى الضفة الغربية

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بالصور.. إصابة 52 فلسطينيا فى مواجهات مع قوات الاحتلال فى الضفة الغربية بالصور.. إصابة 52 فلسطينيا فى مواجهات مع قوات الاحتلال فى الضفة الغربية

>أصيب 52 فلسطينيا بجروح وعشرات بالرصاص المطاطى والاختناق اليوم الجمعة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن 8 شبان فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحى خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلى عند المدخل الشمالى لمدينة البيرة قرب مستوطنة "بيت ايل".

وأوضحت المصادر أن الإصابات كانت فى الأجزاء السفلية من الجسم وجرى نقلهم إلى مستشفى رام الله لتلقى العلاج، حيث وصفت حالتهم بالمتوسطة، واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات إسرائيلية فى محيط مستوطنة بيت ايل بعد أن أغلق الشبان الطرقات وأضرموا النار فى الإطارات المطاطية ورشقوا القوات بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وفى السياق ذاته، أصيب 22 فلسطينيا بالرصاص الحى خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلى فى قرية "رأس الجورة" فى الخليل، واندلعت مواجهات مماثلة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلى فى مدن قلقيلية وبيت لحم ونابلس أسفرت عن إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص الحي.

وعلى نفس الصعيد، أصيب 20 شابا فلسطينيا بإطلاق نار من الجيش الإسرائيلى خلال مواجهات على الأطراف الحدودية شرق قطاع غزة.ووصفت المصادر حالة أحد الجرحى بالخطيرة والآخرين بالمتوسطة، وكانت الفصائل الفلسطينية دعت إلى "جمعة أصحاب الأرض" اليوم دعما لموجة التوتر المستمرة مع إسرائيل وتصعيد الاحتجاجات الشعبية ضدها.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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