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لبنان يرفض طلبا من روسيا بتحويل مسار رحلات جوية بسبب مناورات

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لبنان يرفض طلبا من روسيا بتحويل مسار رحلات جوية بسبب مناورات لبنان يرفض طلبا من روسيا بتحويل مسار رحلات جوية بسبب مناورات

>قال وزير النقل اللبنانى اليوم الجمعة إن لبنان رفض طلبا من روسيا بتحويل مسار رحلات جوية مدنية فى بعض المناطق كى يتسن لموسكو إجراء مناورات بحرية فى البحر المتوسط.

وقال الوزير غازى زعيتر إن الروس طلبوا من مديرية الطيران المدنى فى لبنان تحويل مسار طائرات فى منطقة محددة فوق المياه الدولية حيث يخططون للقيام بتدريبات، وأضاف أن التعطيل كان سيستمر ثلاثة أيام لكن لبنان رفض ذلك لأنه يتعارض مع مصالحه.

ومسارات الرحلات من لبنان محدوة لأن الناقلة الوطنية لا تطير فوق إسرائيل كما تتجنب شركات طيران أخرى التحليق فوق سوريا المجاورة حيث تشن روسيا ودول اخرى ضربات جوية.
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