مقتل 17 جندبا و11 مسلحا فى هجمات حضرموت التى نفذها "داعش"

>صرحت مصادر عسكرية فى محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن بأن حصيلة ضحايا هجمات مدينة شبام التاريخية بالمحافظة ارتفع إلى 17 جنديا قتيلا وإصابة 32 جنديا، فيما قتل 11 من المهاجمين المسلحين.

وكانت قوات من الجيش اليمنى فى المنطقة قد سارعت واشتبكت مع مهاجمى النقطة العسكرية لأكثر من ساعة فيما قامت طائرات الهليكوبتر بمهاجمتهم، مما أدى إلى سقوط قتلى فى صفوفهم كما استولت على السيارات التى استخدموها فى الهجوم.

وأوضحت المصادر فى تصريحات صحفية أن طائرة للجيش اضطرت إلى الهبوط فى مدينة شبام بعد إصابتها بعطل فى الاشتباكات ولم يصب أحد فيها بأذى. وتشير الأنباء إلى أن الطائرة كانت تقل العميد يحيى أبو عوجاء قائد اللواء 135.

ويقول شهود عيان إن العشرات من المنازل التاريخية والمساجد بشبام تضررت بسبب الانفجارات التى واكبت الهجوم كما أصيب عدد من المواطنين.

ومدينة شبام هى بلدة أثرية ومركز مديرية شبام فى محافظة حضرموت منازلها ترابية تتميز بارتفاعها عدة طبقات وتبنى بالتراب والتبن حيث يخلطان معا بالماء ثم يتركان ليجفا لتتكون ما يسمى فى اللهجة المحلية بالمدر ومنها يتم بناء تلك المنازل التى تكون قوية لسنوات طويلة فيما لو تم الحفاظ عليها. وقد بنيت هذه المنازل التاريخية منذ حوالى 600 سنة.

ومن ناحية أخرى أعلن تنظيم "داعش" الإرهابى مسئوليته عن الهجوم.. وقال فى بيان بثه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إن جنوده شنوا هجوما على 3 ثكنات للجيش اليمنى على طريق سيئون – القطن فى ولاية حضرموت وتمت السيطرة عليها وقتل وإصابة من فيها كما تم استهداف القوة المساندة بعبوات ناسفة وتدمير 4 سيارات وقام بتفجير سيارة مفخخة بالقوات مما أدى إلى مقتل العشرات

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