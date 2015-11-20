«البحر الأبيض المتوسط» يفوز بجائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم و«الكنز» يحصد جائزة محفوظ لأفضل سيناريو

أعلنت منذ قليل، جوائز المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ37، بحضور الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة.

جوائز المسابقة الدولية، جائزة أحسن إسهام فني «الشمس الساطعة» وتسلمها سفير كرواتيا في مصر،وحصد فيلم « الكنز»، جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو ، جائزة أحسن ممثلة والتي قامت بتسليمها الفنانة داليا البحيري، فازت بها الفنانة لويز بروجوا» عن فيلم «أنا جندية».

وحصل « قدوس صهيون » عن فيلم «البحر الأبيض المتوسط» على جائزة أفضل ممثل، وتسلمت الجائزة مستشارة سفارة بريطانيا في مصر.

جائزة الهرم البرونزي لأحسن عمل ثان، لمخرج فيلم «بولينا»، وذهبت جائزة الهرم الفضي التي تمنحها لجنة التحكيم الخاصة، لأحسن مخرج، منحت للمخرج «جابور كاري».

ومنح المهرجان جائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم، لمنتج فيلم «البحر الأبيض المتوسط»، وتسلمتها مستشارة سفارة إيطاليا.

جائزة الببريسي لفيلم “أمريكا” للمخرج برشاند ناييل، جوائز لجنة التحكيم الدولية، سلمها وزير الثقافة، وتم مشاهدة 16 فيلم من 15 دولة مختلفة.