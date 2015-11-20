أخبار عاجلة

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

«البحر الأبيض المتوسط» يفوز بجائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم و«الكنز» يحصد جائزة محفوظ لأفضل سيناريو

Google+ Print
«البحر الأبيض المتوسط» يفوز بجائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم و«الكنز» يحصد جائزة محفوظ لأفضل سيناريو «البحر الأبيض المتوسط» يفوز بجائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم و«الكنز» يحصد جائزة محفوظ لأفضل سيناريو

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ37

أعلنت منذ قليل، جوائز المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ37، بحضور الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة.

جوائز المسابقة الدولية، جائزة أحسن إسهام فني «الشمس الساطعة» وتسلمها سفير كرواتيا في ،وحصد فيلم « الكنز»، جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو ، جائزة أحسن ممثلة والتي قامت بتسليمها الفنانة داليا البحيري، فازت بها الفنانة لويز بروجوا» عن فيلم «أنا جندية».

وحصل « قدوس صهيون » عن فيلم «البحر الأبيض المتوسط» على جائزة أفضل ممثل، وتسلمت الجائزة مستشارة سفارة بريطانيا في مصر.

جائزة الهرم البرونزي لأحسن عمل ثان، لمخرج فيلم «بولينا»، وذهبت جائزة الهرم الفضي التي تمنحها لجنة التحكيم الخاصة، لأحسن مخرج، منحت للمخرج «جابور كاري».

ومنح المهرجان جائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم، لمنتج فيلم «البحر الأبيض المتوسط»، وتسلمتها مستشارة سفارة إيطاليا.

جائزة الببريسي لفيلم “أمريكا” للمخرج برشاند ناييل، جوائز لجنة التحكيم الدولية، سلمها وزير الثقافة، وتم مشاهدة 16 فيلم من 15 دولة مختلفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج