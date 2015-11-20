محكمة سعودية تحكم بإعدام شاعر فلسطيني بتهمة «الإلحاد»

أصدرت محكمة سعودية، الثلاثاء 17 نوفمبر، حكمًا بإعدام الشاعر الفلسطيني أشرف فياض بتهمة الترويج لأفكار إلحادية وسب الذات الإلهية.

وقال آدم كوجل الباحث في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الجمعة 20 نوفمبر، إن محكمة سعودية أصدرت حكمًا بالإعدام على الشاعر الفلسطيني أشرف فياض بتهمة الترويج لأفكار إلحادية وسب الذات الإلهية.

وأضاف آدم كوجل، بحسب “رويترز”، بأن الحكم الأول الذي صدر في حق فياض كان السجن أربع سنوات والجلد 800 جلدة، لكن بعد الاستئناف أصدرت المحكمة حكما بالإعدام، مشيرا إلى أن إدانة فياض استندت إلى أقوال شاهد قال إنه سمع المتهم يسب الله والرسول والسعودية كما استندت الأدلة إلى ما ورد في ديوان لفياض صدر منذ سنوات.

وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد اعتقلت الشاعر أشرف فياض مطلع يناير 2014، في مدينة أبها، جنوب غرب السعودية، على خلفية نشره ديوان شعر عام 2008، بعنوان “التعليمات بالداخل”.