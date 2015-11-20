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11 ألف مصرى يزورون الأهرامات تشجيعا للسياحة الداخلية

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11 ألف مصرى يزورون الأهرامات تشجيعا للسياحة الداخلية 11 ألف مصرى يزورون الأهرامات تشجيعا للسياحة الداخلية
شهدت منطقة آثار الهرم اليوم الجمعة، إقبالا كثيفا من الزائرين خاصة المصريين الذى بلغ عددهم ما يقرب من 11 ألف مصرى بالإضافة إلى 3 آلاف سائح أجنبى من مختلف الجنسيات، وذلك فى رسالة إيجابية لتشجيع السياحة والتأكيد على أن بلد الأمن والأمان.

وأشار المركز الإعلامى لمنطقة آثار الهرم إلى أن العائلات المصرية إلى جانب العديد من الرحلات المدرسية بدأت فى التوافد منذ الصباح الباكر على منطقة الأهرامات، وقام طلاب إحدى المدارس برفع لافتات تحمل شعار "مصر آمنة" باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وقاموا بزيارة هرم خوفو، وهرم منكاورع، ومتحف مركب خوفو، والمقابر المتاحة للزيارة بالجبانة الشرقية والغربية، بالإضافة إلى أبو الهول.

وأكد أن زيارات المصريين لمنطقة الهرم الأثرية اليوم كانت غير تابعة لأية جهات منظمة مما يعكس حرص المصريين أنفسهم على قضاء عطلتهم الأسبوعية فى أهم موقع أثرى فى العالم وتشجيعا للسياحة الداخلية خاصة مع الجو الخريفى المعتدل.

وأوضح المركز الإعلامى لمنطقة آثار الهرم، أن عملية الدخول من منفذى مينا هوس وأبو الهول كانت منتظمة، حيث قامت مجموعة عمل كبيرة من مفتشى آثار وأمن المنطقة إلى جانب شرطة السياحة والآثار باستقبال كافة الزائرين، وتقديم المساعدة والرد على استفساراتهم وتوضيح مسار الزيارة لهم.


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