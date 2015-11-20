بالفيديو: مكياج ناعم للبشرة السمراء

باتت موضة المكياج الطبيعي منتشرة بشكل كبير في الأونة الاخيرة بين النجمات ، وهي تعكس ميلهن الى الاطلالات الطبيعية . هذا المكياج وعلى عكس ما يعتقد البعض بأنه بسيط ومجرد لمسات سهلة من الكونسيلر وأساس الوجه لتغطية الشوائب في البشرة ، هو مكياج في منتهى الدقة ويتطلب تنفيذه خطوات احترافية .

مكياج قوي على طريقة الكويتية سندس القطان

لكن لا تقلقي "سيدتي نت" سيساعدك من خلال فيديو من قناة Chinutay على يوتيوب لتتعرفي على خطوات بسيطة وانما كالمحترفين لتطبيق المكياج الطبيعي على طريقة النجمات .

تابعي الخطوات لتحصلي على إطلالة طبيعية كالنجمات .