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بذور اليقطين لبشرة صافية تماماً

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الجمعة 20-11-2015 19:56

إليك بعض استخدامات اليقطين المختلفة لنضارة وتألق بشرتك، والتي ستجعله في مقدمة اهتماماتك:
• قناع اليقطين:
1. امزجي ربع كوب من اليقطين المهروس + نصف ملعقة كركم+ ملعقة من العسل.
2. ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة خمس دقائق.
3. اغسلي بشرتك جيدًا؛ هذا الماسك يعتبر مرطبًا رائعًا للبشرة، كما أنه يقلل من ظهور حب الشباب.
• مقشر للبشرة:
1. امزجي ربع كوب من اليقطين+ ملعقة من بذور الكتان+ ربع كوب من الطين + ربع كوب شاي البابونج.
2. ضعيهم على بشرتك واتركيهم لدقيقة.
3. دلكي بشرتك بلطف لدقائق ثم اغسليها جيدًا بالماء

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سيدتي