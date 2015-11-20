بذور اليقطين لبشرة صافية تماماً

إليك بعض استخدامات اليقطين المختلفة لنضارة وتألق بشرتك، والتي ستجعله في مقدمة اهتماماتك:

• قناع اليقطين:

1. امزجي ربع كوب من اليقطين المهروس + نصف ملعقة كركم+ ملعقة من العسل.

2. ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة خمس دقائق.

3. اغسلي بشرتك جيدًا؛ هذا الماسك يعتبر مرطبًا رائعًا للبشرة، كما أنه يقلل من ظهور حب الشباب.

• مقشر للبشرة:

1. امزجي ربع كوب من اليقطين+ ملعقة من بذور الكتان+ ربع كوب من الطين + ربع كوب شاي البابونج.

2. ضعيهم على بشرتك واتركيهم لدقيقة.

3. دلكي بشرتك بلطف لدقائق ثم اغسليها جيدًا بالماء