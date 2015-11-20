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محافظ الإسماعيلية يتفقد قسم طوارئ المستشفى العام

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محافظ الإسماعيلية يتفقد قسم طوارئ المستشفى العام محافظ الإسماعيلية يتفقد قسم طوارئ المستشفى العام
زار اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مستشفى الإسماعيلية العام اليوم يرافقه المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام والأمير أبوزيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى لا سيما فى أوقات الطوارئ والاطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى.

وتفقد المحافظ قسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، والتقى عددا كبيرا من المرضى وذويهم وعددا من المصابين فى طرق واطمأن منهم على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم ووعد بتلبيتها فى أسرع وأقل وقت وفى اطار الامكانيات المتاحة.

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بحسن استقبال ومعاملة المرضى ومرافقيهم وبذل أقصى جهد لرفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمواطنين والاهتمام بتكثيف أعمال النظافة العامة والحفاظ على الشكل الحضارى للمستشفى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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