"مهندسين الإسكندرية" تنظم حملة للاكتشاف المبكر لمرض السكر

>نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم ، حملة توعية للاكتشاف المبكر لمرض السكر وأهم أعراضه والتعرف على أنواعه و أسبابه والأغذية التي تساعد على الوقاية منه.

جاء ذلك من خلال لجنة العلاقات العامة بالتعاون مع مجموعة من شباب الصيدلة وشملت الحملة على قياس لنسبة السكر والضغط لرواد نادى المهندسين سابا باشا.

وقالت المهندسة سمر شلبى رئيس النقابة، فى بيان أن النقابة حريصة دائما على على توفير الخدمات المختلفة لأعضائها،والعمل على وجود تعاون بين النقابة والعديدمن الجهات المختلفة مماصب فى الصالح العام للمهندس.

وأكد المهندس هادر ميتو وكيل النقابة على أهمية التكاتف والعمل باتجاه موازي لقطاع الصحة بالدولة وذلك للحد من انتشار مرض السكر عن طريق الوقاية من الإصابة به من خلال التعرف على أنواعه وأهم أعراضه.

وأشار هادر إلى وجود نسبة كبيرة من المصابين بأمراض السكر وضغط الدم نصفهم لا يعلمون بمرضهم، ومن الضروري اكتشاف المرض مبكرا لان ذلك يساعد في العلاج ويحد من تطور وانتشار المرض.

وأعرب المهندس وليد سعيد، آمين عام النقابة، عن ترحيبة بصيادلة الإسكندرية داخل نادى المهندسين بيتهم الثانى مشيرا إلى التعاون المثمر بين نقابة مهندسى الإسكندرية وشباب الصيادلة ما يخدم الصالح العام.

وأعرب مهندسي الإسكندرية من رواد النادي عن امتنانهم وتقديرهم لاهتمام نقابتهم برعايتهم صحيا سواء من خلال المشاريع الصحية التي توفرها أو من خلال تنظيم الحملات المتعددة والمختلفة للتوعية الصحية وعمل فحصوات طبية شاملة .