في_الكلاسيكو - مؤتمر بنيتيث: عن حرية ثلاثي ريال مدريد ضد برشلونة.. والهجمات الإرهابية

مدريد، (إفي): يرى رافاييل بنيتيث، المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه يدخل مباراة كلاسيكو الأرض غدا أمام الغريم التقليدي برشلونة "بحظوظ أعلى" كون المباراة ستقام على ملعب الفريق الملكي "سانتياجو برنابيو" وأمام جماهيره، مؤكدا في الوقت ذاته أنهم سيدخلون اللقاء "بثقة وشغف كبيرين".

ويستقبل الميرينجي غريمه التقليدي البلاجورانا على ملعب "سانتياجو برنابيو" غدا السبت في موقعة "كلاسيكو الأرض".

ويدخل برشلونة المباراة وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 27 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وأكد بنيتيث خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "سنلعب المباراة على ملعبنا وأمام جماهيرنا، أفكر دائما أن ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظا للفوز. لدينا ثقة كبيرة، نلعب المباراة بشغف ويجب أن يكون هذا الشعور إيجابيا. أتوقعها مباراة صعبة، بالتأكيد، ولكنها ستكون جميلة لكل متابعينا عبر العالم بأسره".

وبدت علامات الثقة على وجه بنيتيث بعدما أبرز الإصرار لدى لاعبيه أثناء استعدادهم للكلاسيكو في التدريبات "الفريق يدخل المباراة وهو في حالة جيدة، بشغف وطموح، كونه يعلم أهمية المباراة أمام برشلونة والفوز بالثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على لقب الليجا حتى الرمق الأخير".

واعترف بنيتيث "أكثر ما يقلقني هو ما يمر به العالم في الفترة الحالية. أتضامن بشكل كبير مع ضحايا الهجمات، حيث أن هذه الأحداث خطيرة للغاية ومقلقة".

وضربت سلسلة من الهجمات الإرهابية العاصمة الفرنسية باريس مساء الجمعة الماضي وأودت بحياة 129 شخصا وأكثر من 300 جريح، وأدت فيما بعد لإلغاء وديتي بلجيكا وإسبانيا في العاصمة بروكسل وألمانيا وهولندا في مدينة هانوفر الألمانية.

وبعدما تكبد خسارته الأولى هذا الموسم أمام إشبيلية على ملعبه "رامون سانشيز بيزخوان"، خرج بنيتيث بعد المباراة ليرجع الهزيمة لحجة الإصابات التي ضربت الفريق في الآونة الأخيرة.

وقال في هذا الصدد "مباراة إشبيلية كانت الأولى التي نخسرها هذا الموسم. فعلى الرغم من الظروف الصعبة التي كانت تحيط بالفريق من الإصابات العديدة، لعبنا الشوط الأول بشكل رائع ولم يكن الثاني جيدا إلى حد كبير، سنقوم بتحليل بعض التفاصيل الصغيرة لنقدم نفس مستوى الشوط الأول أمام إشبيلية بشكل مستمر".

وعن خلو قائمة الفريق من أي غيابات "للمرة الثانية" هذا الموسم، قال بنيتيث "هذا يجعلني إيجابيا بشأن المستقبل مع فريق اعتاد على الفوز ولدية القدرة على التطور. المنافسة شرسة بين جميع اللاعبين وهذا يخدم الفريق".

ولم يفصح بنيتيث عن أي تفاصيل متعلقة بقائمة الفريق لمباراة الغد ولا عن اللاعب الذي يلعب كظهير أيمن دانيلو أم كارباخال واكتفى بقوله "لا أحب الحديث بشكل خاص عن لاعب بعينه. هما لاعبان كبيران وقادران على تأدية أدوارهم الهجومية والدفاعية. فالبدء بهذا اللاعب أو ذاك، يعتمد في المقام الأول على شخصية المنافس. هما لاعبان ممتازان ومناسبان تماما لريال مدريد".

وقلل المدرب الإسباني من الآراء التي تتهمه بأنه مدرب يعتمد بشكل أكبر على الدفاع وهو ما دفع لاعبي الفريق لمطالبته بتغيير الطريقة لتكون هجومية أكثر. "أحترم هذه الآراء ولكن الفريق الذي يهاجم بشكل أكبر هو الذي يسدد أكثر على مرمى الخصم وهو من يحرز أهداف أكثر، وهذا الفريق هو ريال مدريد. سنحاول المواصلة على نفس الطريقة مع مزيد من الفاعلية إذا استطعنا".

واختتم بنيتيث تصريحاته بالحديث عن البرتغالي كريستيانو رونالدو وحرية الحركة التي يتمتع بها للرد على الانتقادات "لاعبو الهجوم لديهم الحرية الكاملة لتبادل مراكزهم. عندما يحرز كريستيانو أهدافا كثيرة، يقولون إنه رائع وعندما لا يسجل، يبدئوا في محاصرته بالانتقادات".

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