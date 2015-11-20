في_الكلاسيكو - مؤتمر إنريكي: عن هل يشارك ميسي أمام ريال مدريد؟.. ' وأسألوا زوجتي عن استرخائي '

الكل ينتظر الإجابة على سؤال واحد فقط في أذهان الجميع. هل يشارك ليونيل ميسي أمام ريال مدريد؟ والإجابة يوضحا لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة.

كلاسيكو العالم ينطلق في تمام السابعة والربع مساء السبت على ملعب سانتياجو برنابيو. برشلونة يحل ضيفا على ريال مدريد.

ليونيل ميسي خرج مصابا في الدقيقة التاسعة من مواجهة برشلونة أمام لاس بالماس. ليعلن برشلونة تعرض اللاعب لتمزق في الرباط الجانبي الداخلي ليغيب شهرين.

وتصادف موعد عودة ميسي مع موعد انطلاق الكلاسيكو. وبعد غموض من نادي برشلونة حول عودة اللاعب إلى التدريبات الجماعية من عدمها نشر الموقع الرسمي صور لميسي في التدريبات الجماعية لتزداد فرص مشاهدة ليو في الكلاسيكو.

لويس إنريكي خصص جزء كبير جدا من المؤتمر الصحفي قبل الكلاسيكو للحديث عن عودة ميسي وهل يشارك في المباراة؟ نفس الحال بالنسبة لإيفان راكيتيتش.

وكل ما يلي على لسان إنريكي في حديثه خلال المؤتمر الصحفي والذي نقله الموقع الرسمي للنادي.

عودة ميسي

"ميسي تدرب بشكل جيد وعاد إلى التدريبات الجماعية".

"وهو أمر إيجابي. وهو جاهز".

"ولكن بعد تدريب اليوم سنتحدث ونرى الموقف".

"نعلم إن ليو لن يكون جاهزا بنسبة 100% فهذا طبيعي".

"سأتحدث معه اليوم وقبل المباراة أيضا وسنقرر قبل المباراة مباشرة مشاركته من عدمها".

"اللاعب هو من يستطيع أن يعطيك انطباعه حول إصابته".

"بالطبع نود أن يلعب ميسي. أمر رائع إنه عاد".

"نفس الحال بالنسبة لراكيتيتش. هو تدرب بشكل جيد".

"سنتحدث معه بعد تدريبات اليوم وقبل المباراة أيضا وسنرى".

القلق من الكلاسيكو؟

"الكلاسيكو مباراة رائعة جدا. خصوصا أننا نريد الفوز على خصمنا المباشر".

"ولكن في النهاية هي مجرد مباراة. لا تقرر مصير البطولة".

"اللعب ضد الخصم المباشر مهم جدا بالطبع".

"لكن أكرر من جديد. مهما سيحدث يوم السبت مصير البطولة لن يتحدد".

"سنذهب إلى البرنابيو كما نلعب ضد أي فريق خارج الديار".

"كيف أسترخي قبل الكلاسيكو؟ في الحقيقة إني أمر بأجمل أيام حياتي".

"أمر بلحظات رائعة وأنام بشكل جيد. أسألوا زوجتي عن ذلك. أنا أنام كالملائكة".

ضد بيكيه وعن MSN

"صافرات ضد بيكيه؟ هذا منطقي".

"سيكون من السخافة أن نتوقع إلا يقوم جماهير ريال مدريد بإطلاق صافرات استهجان ضدنا. هذا منطقي".

"لا أعلم ماذا سيحدث من الجمهور ولكن في العادة هذا ما يحدث".

"والحال يكون كذلك عندما يأتي ريال مدريد إلى كامب نو. هذا جزء من الكلاسيكو".

"عودة MSN؟ دائما أطلب من جميع اللاعبين اللعب بأعلى مستوى".

"ومع وجود ميسي الجميع سيستفيد من وجوده في الملعب".

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