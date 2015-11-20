في_الكلاسيكو - سعر تذكرة المباراة وصل لـ 2700 يورو!

مدريد، (إفي): أفادت مصادر تابعة لموقع "Ticketbis" لبيع وشراء تذاكر الأحداث الهامة على الإنترنت في تصريحات لـ(إفي) أن أسعار تذاكر مباراة "كلاسيكو الأرض" بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة غدا السبت ارتفعت بشكل جنوني، حتى أن أحد الجماهير دفع نحو ألفين و697 يورو من أجل الحصول على تذكرة لمشاهدة المباراة.

هذا بالإضافة إلى أن متوسط ما يدفعه المشاهدون من أنصار الفريقين لمشاهدة المباراة على الهواء مباشرة بلغ نحو 648 يورو وذلك قبل 24 ساعة من بداية هذه الموقعة المنتظرة.

وبالإضافة إلى مواقع الشراء على الإنترنت التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، فإن الجماهير بإمكانها أن تحصل على تذكرة من الأماكن المحيطة بملعب سانتياجو برنابيو الذي سيحتضن المباراة.

وعلى الرغم من أن الإجراءات الأمنية الصارمة في الأرجاء المحيطة بملعب المباراة، حالت دون وجود الكثير من هذه النوع من البائعين، فإن (إفي) استطاعت التواصل مع أحدهم والذي أكد أن الهجمات الإرهابية التي ضربت العاصمة الفرنسية باريس مساء يوم الجمعة الماضي، أعاقت حركة البيع إلى حد كبير، ولكن الأمور ستعود لنصابها بمرور الوقت.

أحد البائعين "لقد كان تأثير ما حدث في باريس ملحوظ جدا. من الطبيعي أن بيع التذاكر يبدأ قبل أسبوع على موعد الكلاسيكو، ولكن حدث العكس خلال هذا الأسبوع. ومع ذلك، ستعود الأمور لطبيعتها بمرور الأيام".

وعلى النقيض، تسير الأمور بسهولة أكبر عبر مواقع بيع التذاكر المختلفة على الإنترنت والتي عرضت أسعار متباينة لتذاكر المباراة وفقا لموقع المقعد الذي تم حجزه. ويتراوح سعر التذكرة على موقع "Ticketbis" ما بين 231 يورو وحتى 9 آلاف و750 يورو بالنسبة كبار الشخصيات.

ويستقبل الميرينجي غريمه التقليدي البلاجورانا على ملعب "سانتياجو برنابيو" غدا السبت في موقعة "كلاسيكو الأرض".

ويدخل برشلونة المباراة وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 27 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وكانت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم قد أعلنت أن شركة "ميديابرو" المسئولة عن إشارة بث المباراة تليفزيونيا ستستعين في نقل المباراة بأحدث التكنولوجيا المرئية والبصرية المستخدمة في نقل الأحداث الرياضية.

ومن المتوقع أن يصل عدد المشاهدين لهذه الموقعة نحو 600 مليون شخص في 170 دولة حول العالم.