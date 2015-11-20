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#في_الكلاسيكو - 600 مليون مشاهد لقمة ريال مدريد وبرشلونة في 170 دولة

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#في_الكلاسيكو - 600 مليون مشاهد لقمة ريال مدريد وبرشلونة في 170 دولة #في_الكلاسيكو - 600 مليون مشاهد لقمة ريال مدريد وبرشلونة في 170 دولة

مدريد، (إفي): يتوقع أن يشاهد 600 مليون شخص في 170 دولة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة غدا السبت.

وأعلنت رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم أن شركة "ميديابرو" المسئولة عن إشارة بث المباراة تليفزيونيا ستستعين في نقل المباراة بأحدث التكنولوجيا المرئية والبصرية المستخدمة في نقل الأحداث الرياضية.

وجهزت شركة "ميديابرو" وحدة متحركة بـ12 كاميرا "فور كيه" التي تتيح إظهار كل تفصيلة بفضل تقنية الواقع المعزز التي تحتوي عليها.

ويضم فريق الشركة الناقلة لإشارة المباراة أكثر من 400 شخص بين منتجين ومخرجين وفنيين وست وحدات متحركة و37 كاميرا ستنقل أحداث المباراة إلى جميع أنحاء العالم.

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