في_الكلاسيكو - محادثة بين بنيتيث وبنزيمة تحدد مشاركته أمام برشلونة

(إفي): أكد رافائيل بنيتيز المدير الفني لريال مدريد اليوم أن الفرنسي كريم بنزيمة ضمن قائمة الملكي لمواجهة برشلونة غدا السبت في كلاسيكو الليجا، دون أن يؤكد ما إذا كان سيدفع به كأساسي.

وقال بنيتيز في مؤتمر صحفي قبل مواجهة البرسا غدا في الجولة الـ12 من الدوري بمعقل الملكي (سانتياجو برنابيو): "بنزيمة ضمن القائمة. تدرب جيدا وسنقرر لاحقا ما إذا كان سيلعب أم لا".

وبسؤاله عن حالة بنزيمة الصحية وتعافيه من إصابة عضلية كان قد تعرض لها، قال بنيتيز "تم ضمه للقائمة وقد يشارك في المباراة ومنذ الآن وحتى غد سوف نقرر بعد الحديث معه، وتقييم حالته على جميع المستويات بحثا عن الأفضل لنا وله".

وعن تعافي الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس من حمل عضلي زائد في العضلة الضامة قال مدرب الملكي إنه في قائمة الفريق بعد أن شارك بشكل جيد في آخر تدريبين جماعيين "لحسن الحظ إنه يتحسن من إصابته، تدرب مرتين مع الفريق وهو في حالة جيدة. أنا متفائل".

وأشار أيضا إلى أنه ضم سرخيو راموس في القائمة بعد تحسن إصابته في الكتف الأيسر، قائلا "إنه يبذل مجهودا نقدره جميعا. إنه القائد وسوف يكون موجودا".

ويحتل برشلونة حاليا صدارة الليجا بـ27 نقطة متقدما بثلاث نقاط على ريال مدريد الوصيف.

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