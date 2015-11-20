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بلاتيني يطعن على قرار إيقافه أمام محكمة التحكيم الرياضي

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بلاتيني يطعن على قرار إيقافه أمام محكمة التحكيم الرياضي بلاتيني يطعن على قرار إيقافه أمام محكمة التحكيم الرياضي

باريس (إفي): قدم الفرنسي ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الجمعة طعنا أمام محكمة التحكيم الرياضي لإلغاء قرار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بإيقافه مؤقتا 90 يوما بشكل فوري.

وأشار المحامون الذين يمثلون بلاتيني في بيان إلى أنه تم تقديم الطعن رسميا أمام المحكمة وهو يهدف إلى "إلغاء الإيقاف المؤقت الذي يخضع له بلاتيني منذ الثامن من أكتوبر/تشرين أول، وبأثر فوري".

وكان بلاتيني قد أعلن قبل يومين أنه يعتزم تقديم الطعن، متهما الفيفا بـ"تعمد تأخير" ترشحه لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي.

وذكر محامو بلاتيني في بيان أن رفض لجنة الاستئناف بالفيفا للطعن الذي قدمه على القرار الصادر عن لجنة القيم بإيقافه 90 يوما يدفعهم إلى اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي، باعتبارها "جهة مستقلة وجادة ومنفصلة عن السياق الانتخابي والضغوط التي تُمارس داخل الفيفا".

وأضاف الممثلون القانونيون أن بلاتيني "لديه ثقة تامة" في أن محكمة التحكيم الرياضي ستعيد له كل حقوقه.

وحتى صدور قرار أعلى هيئة قضائية رياضية، قال المحامون إن رئيس اليويفا سيبقي على ترشحه لرئاسة الفيفا.

وفي هذا السياق، اعتبر بلاتيني أن "الفيفا، عبر هيئاته الداخلية" يجري تحقيقات "غير منصفة ومنحازة"، ما يمثل انتهاكا متكررا لحقوق الدفاع".

كما اتهم الفيفا باتباع "استراتيجية متعمدة وغير مقبولة لتأخير حملة" ترشحه لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي.

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