ليلة_الأبطال - إجراءات أمنية مكثفة وجديدة لقمة برشلونة وروما

(إفي): أعلنت شرطة مدينة برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا (شمال شرق إسبانيا) عن إجراءات أمنية إضافية خلال مباراة برشلونة وروما في دوري الأبطال الأوروبي على ملعب كامب نو الثلاثاء القادم والتي قد تشهد وجود محمد صلاح.

ومن المقرر أن تفتح أبواب الكامب نو قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباراة ومنع المشجعين من دخول الملعب بحقائب.

وقررت شرطة المدينة الكتالونية تعزيز الإجراءات الأمنية في الملعب بعد هجمات باريس التي راح ضحيتها نحو 130 قتيلا قبل أسبوع. (طالع التفاصيل)

وستغلق الشرطة متحف ومتجر برشلونة أمام الجمهور يوم المباراة الساعة الثانية ظهرا بتوقيت إسبانيا. في حين سيتم غلق مرآب النادي أمام السيارات غير المسجلة به الساعة 08.00 صباحا.

كما سيتم تبكير مباراة البرسا وروما للشباب في إطار دوري شباب أوروبا، على ملعب "مينيستادي" يوم الثلاثاء من الساعة الرابعة إلى الثانية عشر بالتوقيت المحلي لتسهيل عمل الشرطة.