في_الكلاسيكو - ريال مدريد يحقق حلم طفل لبناني فقد والديه بمقابلة رونالدو

مدريد،(إفي): أكد نادي ريال مدريد الإسباني أنه سيحقق حلم طفل لبناني فقد والديه في إنفجار ببيروت يدعى حيدر يبلغ من العمر ثلاثة أعوام بلقاء نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووافق النادي على إرسال دعوة رسميه من رئيسه فلورنيتيو بيريز للصغير الذي أصبح يتيما بعد الهجوم المزدوج في بيروت الاسبوع الماضي.

واستجاب النادي الملكي لطلب نشرته الصحفية اللبنانية رنا حربي على موقع (تويتر) لمساعدة الطفل حيدر الذي فقد أبويه في هجوم بيروت الارهابي مؤخرا من أجل لقاء كريستيانو رونالدو.

وتحدث ايميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد مع أشخاص مقربين من الطفل، ونقل لهم ترحيب فلورنتينو بيريز والنادي بإرسال دعوة رسمية للصغير من أجل الحضور لمدريد ومشاهدة مباراة من المدرجات لريال مدريد عندما يرغب في ذلك.

وسيتمكن الطفل خلال الزيارة من لقاء كريستيانو رونالدو وزيارة ملعب سانتياجو برنابيو ورؤية لاعبي الفريق ومنشآت النادي.

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