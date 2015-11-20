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وزير الطيران: أى أدلة جنائية فى حادث الطائرة الروسية تحول للنائب العام

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وزير الطيران: أى أدلة جنائية فى حادث الطائرة الروسية تحول للنائب العام وزير الطيران: أى أدلة جنائية فى حادث الطائرة الروسية تحول للنائب العام
أكد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى، بأنه عند تسلم أى أدلة جنائية فى حادث سقوط الطائرة الروسية فى منطقة الحسنة بسيناء من الروسية، سيتم تسليمها الى النائب العام فورا لأن النيابة هى المسئولة عن التحقيق فى أى شق جنائى، كذلك إذا توصلت لجنة التحقيق الدولية لأى أدلة جنائية عن وجود عامل تخريبى فى حادث الطائرة، سيتم تسليمه الى الجهات القضائية، لأن دور اللجنة فنى وليس التحقيق فى الأسباب الجنائية.

وأضاف وزير الطيران، فى تصريحات صحفية له، بأن الجهات النيابية والقضائية تشارك فى التحقيقات، منذ وقوع الحادث فى البحث عن وجود أى شق جنائى فى الحادث، وقامت بمعاينة موقع الحادث وتحفظت على كافة الشرائط بمطار شرم الشيخ الخاصة بمتابعة الإجراءات المتبعة مع الركاب والطائرة الروسية، مؤكدا بأن الحكومة المصرية تتعامل بشفافية مطلقة مع الحادث، ويهمنا قبل الجميع معرفة الأسباب، وإعلانها للعالم كله.


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