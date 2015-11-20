وزير الطيران: أى أدلة جنائية فى حادث الطائرة الروسية تحول للنائب العام

أكد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى، بأنه عند تسلم أى أدلة جنائية فى حادث سقوط الطائرة الروسية فى منطقة الحسنة بسيناء من الحكومة الروسية، سيتم تسليمها الى النائب العام فورا لأن النيابة هى المسئولة عن التحقيق فى أى شق جنائى، كذلك إذا توصلت لجنة التحقيق الدولية لأى أدلة جنائية عن وجود عامل تخريبى فى حادث الطائرة، سيتم تسليمه الى الجهات القضائية، لأن دور اللجنة فنى وليس التحقيق فى الأسباب الجنائية.

وأضاف وزير الطيران، فى تصريحات صحفية له، بأن الجهات النيابية والقضائية تشارك فى التحقيقات، منذ وقوع الحادث فى البحث عن وجود أى شق جنائى فى الحادث، وقامت بمعاينة موقع الحادث وتحفظت على كافة الشرائط بمطار شرم الشيخ الخاصة بمتابعة الإجراءات المتبعة مع الركاب والطائرة الروسية، مؤكدا بأن الحكومة المصرية تتعامل بشفافية مطلقة مع الحادث، ويهمنا قبل الجميع معرفة الأسباب، وإعلانها للعالم كله.

- داعش يرفع شعار"الصيت ولا الغنى".. كذبتان لتنظيم الدولة حول الطائرة الروسية.. بعد الحادث أعلن إسقاطها بـ"صاروخ".. وبعد إعلان بوتين سقوطها بعمل إرهابى يروج لصورة "كانز" على أنها قنبلة زرعت بداخلها

- داعش تنشر صورة تزعم أنها لقنبلة أسقطت بها الطائرة المنكوبة بسيناء

- الصحافة الإسبانية: مصر تعزز من الإجراءات الأمنية فى المطارات بعد حادث الطائرة الروسية.. المحكمة الوطنية الإسبانية تأمر بالبحث عن 301 شخص انضموا لداعش.. وإسبانيا لن تشارك فى الهجوم على سوريا