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القبض على صاحب شركة غير مرخصة لبيعه ملابس مهربة جمركيا بالجمالية

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القبض على صاحب شركة غير مرخصة لبيعه ملابس مهربة جمركيا بالجمالية القبض على صاحب شركة غير مرخصة لبيعه ملابس مهربة جمركيا بالجمالية
نجحت مباحث بالقاهرة فى إلقاء القبض على صاحب شركة لاتجاره فى الملابس الجاهزة والمهربة جمركيا فى الجمالية، وبيبعها للجمهور محققا أرباحا غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت شرطة التموين والتجارة بالقاهرة معلومات تفيد بقيام مالك شركة غير مرخصة للملابس الجاهزة بنطاق دائرة قسم شرطة الجمالية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الملابس الجاهرة مدون عليها علامات "زارا، بانون، بوردا، زارمان" ذات منشأ أجنبى "الصين ، سوريا" المهربة جمركيا والخالية من لأية فواتير أو مستندات "مجهولة المصدر" وبيبعها للجمهور.

وبمداهمة الشركة المتحرى عنها تم ضبط مديرها المسئول و1848 قطعة ملابس جاهزة "جاكت، بنطلون، تيشرت"، مهربة جمركيا ذات منشأ أجنبى، وتم تحرير المحضر اللازم.

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مصر 365

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