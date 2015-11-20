أسباب القلق النفسى.. أهمها عدم الثقة بالنفس

القلق النفسى أحد الاضطرابات النفسية التى تصيب الشخص نتيجة أسباب وعوامل مختلفة تؤثر بصورة أو أخرى على نظرة الشخص للحياة، وكذلك رؤيته لأهداف مستقبله. القلق النفسى

>وحول ذلك قال الدكتور ياسر يسرى أخصائى أمراض النفسية، إن القلق النفسى هو شعور الشخص ببعض المخاوف والقلق والتوتر التى تساهم فى إصابته ببعض الاضطرابات النفسية التى تؤثر على قدرته على ممارسة مهامه الحياتية بكفاءة على المستوى الاجتماعى والعملى، بسبب تأثير القلق النفسى على نظرة الشخص لمجريات حياته. أسباب القلق النفسى

>واستكمل د.ياسر قائلا "هناك بعض الأسباب والعوامل التى تساهم فى الإصابة بالقلق النفسى" وأهمها:

>1)عدم الشعور بالأمان أحد أهم أسباب إصابة الشخص بالقلق النفسى والقلق والتوتر.

>2) الشعور بالإحباط بصورة مستمرة يتسبب فى شعور الشخص بالقلق وسرعة الغضب.

>3)وجود استعداد نفسى للإصابة بالقلق النفسى والتوتر والتأثر بالطاقة السلبية بسهولة.

>4)عدم الثقة بالنفس أحد العوامل التى تزيد من شعور الشخص بالقلق والتوتر والاضطراب النفسى.

>5)الشعور بالذنب عند ارتكاب الأخطاء بصورة مبالغ فيها .

شبكةعيونالإخبارية

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