الأمن التركى يحتجز رئيس المخابرات الفلسطينية السابق ويمنع دخوله للبلاد

احتجز الأمن التركى فى مطار اسطنبول رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية السابق اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، لمدة خمس ساعات ومنعه من الدخول إلى الأراضى التركية.

وقال الطيراوي لموقع "دنيا الوطن" الفلسطينى أنه وبعد خمس ساعات من التواجد فى مطار اسطنبول أبلغه الأمن التركى أنه خطر على الأمن القومى للبلاد، مؤكدا ان أنقرة قررت إعادته إلى الأردن.

وكان اللواء الطيراوى توجه إلى اسطنبول بدعوة من السفارة الفلسطينية هناك وحركة فتح لإحياء ذكرى استشهاد ياسر عرفات.

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