أخبار عاجلة

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

صحيفة تونسية: "السراج" يفكر فى تشكيل حكومة منفى ليبية خلال زيارته للبلاد

Google+ Print
صحيفة تونسية: "السراج" يفكر فى تشكيل حكومة منفى ليبية خلال زيارته للبلاد صحيفة تونسية: "السراج" يفكر فى تشكيل حكومة منفى ليبية خلال زيارته للبلاد
ذكرت صحيفة الشروق التونسية، أن مرشح رئيس حكومة التوافق الوطنى الليبية محمد فائز السرّاج سيصل إلى تونس مطلع الأسبوع المقبل فى إطار زيارة لإجراء مشاورات ثنائية مع عدد من المسئولين التونسيين.

وأضافت الصحيفة أن السراج يفكر فى تشكيل حكومة منفى ليبية فى تونس حيث من المتوقع أن يكون هذا الملف أحد أبرز محاور لقاءاته المرتقبة مع المسئولين التونسيين.

وبحسب "الشروق"، من المنتظر أن يلتقى السرّاج كلا من رئيس التونسية الحبيب الصيدـ ووزير الخارجية الطيب البكوش.

وكان السراج التقى أمس وزير الخارجية سامح شكرى حيث شدّد خلال لقائه على ضرورة إنهاء حالة الانقسام لمواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى