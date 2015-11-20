صحيفة تونسية: "السراج" يفكر فى تشكيل حكومة منفى ليبية خلال زيارته للبلاد

ذكرت صحيفة الشروق التونسية، أن مرشح رئيس حكومة التوافق الوطنى الليبية محمد فائز السرّاج سيصل إلى تونس مطلع الأسبوع المقبل فى إطار زيارة لإجراء مشاورات ثنائية مع عدد من المسئولين التونسيين.

وأضافت الصحيفة أن السراج يفكر فى تشكيل حكومة منفى ليبية فى تونس حيث من المتوقع أن يكون هذا الملف أحد أبرز محاور لقاءاته المرتقبة مع المسئولين التونسيين.

وبحسب "الشروق"، من المنتظر أن يلتقى السرّاج كلا من رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيدـ ووزير الخارجية الطيب البكوش.

وكان السراج التقى أمس وزير الخارجية سامح شكرى حيث شدّد خلال لقائه على ضرورة إنهاء حالة الانقسام لمواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد.