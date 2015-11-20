صحيفة تونسية: "السراج" يفكر فى تشكيل حكومة منفى ليبية خلال زيارته للبلاد

ذكرت صحيفة الشروق التونسية، أن مرشح رئيس حكومة التوافق الوطنى الليبية محمد فائز السرّاج سيصل إلى تونس مطلع الأسبوع المقبل فى إطار زيارة لإجراء مشاورات ثنائية مع عدد من المسئولين التونسيين.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضافت الصحيفة أن السراج يفكر فى تشكيل حكومة منفى ليبية فى تونس حيث من المتوقع أن يكون هذا الملف أحد أبرز محاور لقاءاته المرتقبة مع المسئولين التونسيين.
وبحسب "الشروق"، من المنتظر أن يلتقى السرّاج كلا من رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيدـ ووزير الخارجية الطيب البكوش.
وكان السراج التقى أمس وزير الخارجية سامح شكرى حيث شدّد خلال لقائه على ضرورة إنهاء حالة الانقسام لمواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد.