"ديكورات" مترفة في صالونات النجمات

يبدو أن عالم "الديكورات" واسع، حيث تتعدّد فيه التفاصيل التي تضفي على المساحة غنى. وهو يتطلب ذوقاً رفيعاً، وهذا من شيم النجمات الشهيرات اللاتي يحرصن على إبراز الأناقة في "ديكورات" مساحاتهن الداخلية، كما في مظهرهن الخارجي.

"سيدتي. نت" يلقي نظرة على مجموعة من الصالونات المترفة حيث تستقبل النجمات الزائرين في منازلهن.

1. عائلة بيكهام Beckham

في منزل الثنائي الشهير ديفيد وفيكتوريا بيكهام الواقع في مقاطعة "جلوسيسترشاير" بالمملكة المتحدة، يهيمن الطراز الكلاسيكي المطعّم بلمسات فرنسية على الصالون، حيث تتعدّد نقاط الجذب، وأبرزها: الجدران المزدانة بالنقوش المنسجمة مع الخطوط التي ترسم ديكور السقف الأبيض، حيث تتدلّى ثريا محمّلة بالشموع وحبات الكريستال المتلألئة. وتسيطر ألوان "الباستيل" الهادئة على الأثاث الموزّع بطريقة مدروسة.

2. العارضة الأمريكية سيندي كروفورد Cindy Crawford

تضمّ مساحة قسم الاستقبال في منزل العارضة سيندي كروفورد الشهيرة ، القابع في مدينة "ماليبو" بمقاطعة "لوس أنجلوس،" الصالون وغرفة الطعام. في إحدى الزوايا، كانت المالكة خصّصت ركناً يضمّ أريكة ممتدة على شكل حرف "إل" باللغة اللاتينية L، ومقعدين يغطيهما القماش البرتقالي اللون، ما يضفي لمسة حيوية على الأرجاء.

3. النجمة بيونسيه Beyoncé

رغم لونه المحايد، يتلألأ البيج الكريمي على مكوّنات الصالون في منزل النجمة العالمية بيونسيه الواقع في مدينة "بيفرلي هيلز". يمتاز الصالون بمساحة فسيحة مفتوحة على جلسة خارجيّة، مؤثثة بمقاعد الجلد المريحة، حيث تستقبل المالكة أصدقاءها لينعموا بإطلالة بانوراميّة على المدينة!

4. النجمة ماريا كاري Mariah Carey

في شقّة ماريا كاري الواقعة في مدينة "نيويورك" الأمريكية، يُظهر اختيار المغنية لقطع الأثاث وتوزيعها بطريقة مدروسة ذوقها الرفيع. ففي الصالون، تبرز أريكة من القماش تمتدّ على شكل زاوية، وتنتشر "الأكسسوارات" على الطاولات الجانبيّة وفوق تلك التي تتوسّط الجلسة النابضة حميميّة، بفضل أضواءٍ تنثرها "الأباجورات" والشمعدانات ووحدات الإنارة الجانبية المثبتة إلى الجدران.

5. الممثلة درو باريمور Drew Barrymore

في داخل منزل الممثّلة درو باريمور المتمركز في ولاية كاليفورنيا، تحلّ الألوان الدافئة على الصالون الذي يضمّ أريكة ومقعداً يغطيهما القماش الأبيض، وتتوسطهما طاولة منخفضة ذات سطح يكسوه القماش. ويتصدّر الغرفة موقدٌ، تعلوه لوحة محاطة بإطار خشب أنيق. وقد زينت المالكة أرضية الغرفة الخشب بقطع سجاد مخطّطة بالأبيض والبني الداكن على شكل نقش الحمار الوحشي.

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