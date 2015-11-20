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شرطة فرنسا تشن 182 مداهمة وتعتقل 20 شخصا ليل أمس

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شرطة فرنسا تشن 182 مداهمة وتعتقل 20 شخصا ليل أمس شرطة فرنسا تشن 182 مداهمة وتعتقل 20 شخصا ليل أمس
أعلن وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف اليوم الجمعة أن قوات الشرطة شنت حملة مداهمات أمنية فى مختلف أنحاء فرنسا ليلة أمس، وصاحبتها اعتقالات، وتحقيقات فى أعقاب الحادث الدموى الذى شهدته باريس الجمعة الماضية، ووفقاً لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، أن عدد الحملات التى تمت امس 182 ، وتم اعتقال 20 شخصا.

ووفقاً للصحيفة الفرنسية ذاتها، إن مجموع العمليات الامنية التى جرت منذ تفجيرات باريس، بلغ عددهم 793 واسفرت عن ضبط 107 شخص، وتم حبس 90 آخرين.

وأشار الوزير الفرنسى فى بيانه اليوم ، إلى أن الشرطة عثرت على 76 مخبئا للأسلحة وعشرة أوكار مخدرات، كما أن الحملة استهدفت مسجد "سنة دى بريست" فى محافظة فينيستير، وتم ضبط الإمام لاهتمامه بالخطب التى تحرم الغناء، ويزدرى النساء.


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