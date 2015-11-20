أحمد زكى بدر: انتهاء استعدادات محافظات المرحلة الثانية للانتخابات

أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية انتهاء الاستعدادات اللازمة للانتخابات البرلمانية التى ستجرى يومى الأحد والأثنين المقبلين لمحافظات المرحلة الثانية. وهى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبور سعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء لافتاً الى التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات وجميع الجهات المعنية لتنفيذ كافة الاجراءات التى تم اتخاذها .

وأشار الوزير، فى بيان له، الى قيام المحافظات بتقديم كافة المساعدات للناخبين لضمان وصولهم الى لجانهم الانتخابية بسهولة ويسر حيث تم تجهيز المراكز الانتخابية واللجان الفرعية التى تم اختيارها لتكون مقراً لإدلاء المواطنين بأصواتهم وتم التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات وتوفير سيارة أسعاف وسيارة حماية مدنية لكل لجنة عامة إضافة الى توفير مقاعد خاصة للمعاقين وكبار السن وتوفير عنصر إدارى فى كل لجنة لتسهيل عمل القائمين على العملية الانتخابية .

ولفت الوزير إلى أنه سيكون على اتصال دائم ومباشر مع غرف عمليات محافظات المرحلة الثانية لمتابعة سير العملية الانتخابية وتذليل اية عقبات أول بأول، وقال: إننا سنواجه أية مخالفات وأى خروج على القانون بكل حزم مطالباً المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات، مشيراً إلى أنه لا يوجد أى قائمة أو مرشح مدعوم من الدولة وأن الجميع متساوون والهدف هو إجراء انتخابات شفافة تؤدى إلى برلمان معبر عن الشعب المصرى.