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فلاديمير بوتين: الغارات الروسية على داعش غير كافية للقضاء على الإرهاب

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فلاديمير بوتين: الغارات الروسية على داعش غير كافية للقضاء على الإرهاب فلاديمير بوتين: الغارات الروسية على داعش غير كافية للقضاء على الإرهاب
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، العسكريين الروس الذين ينفذون مهامهم في سوريا للحفاظ على مستوى المهنية للعملية العسكرية، مشيراً إلى أن الغارات العسكرية الروسية على داعش فى سوريا غير كافية للقضاء على الإرهاب.

وقال بوتين خلال مؤتمر عبر الفيديو مع القادة العسكريين: "المهام تنفذ، وتنفذ بشكل جيّد، لكن هذا غير كاف بعد لتطهير سوريا من المسلحين والإرهابيين، وحماية روسيا من الهجمات الإرهابية المحتملة".

وأضاف الرئيس الروسى: "أمامنا كم كبير من العمل، وآمل أن تنفذ المراحل المقبلة بنفس الدقة والمهنية، وأن تأتي بالنتائج المرجوة".

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