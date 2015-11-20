وزير الكهرباء يعنف رؤساء شركات التوزيع لعدم توصيل لمبات الليد للمنازل

عنف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رؤساء شركات توزيع الكهرباء، لعدم توصيل لمبات الليد للمنازل، وطالبهم بضرورة الذهب للمواطن فى منزله و تركيب لمبات الليد الموفرة بواسطة لجان من موظفى الشركات، وذلك لتوزيع 13 مليون لمبة ليد على المواطنين بتكلفة 250 مليون جنيه.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية أن الدكتور محمد شاكر كلف المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء بمتابعة تنفيذ الحملة يومياً بنفسه على مستوى الجمهورية و إعداد تقرير يومى عن حجم توزيع اللمبات.

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