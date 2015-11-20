بالفيديو.. روسيا تقصف "داعش" بصورايخ مكتوب عليها "لأجلنا ومن أجل باريس"

تقوم القوات الجوية الروسية بقصف معاقل تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا، بصواريخ مكتوب عليها "من أجلنا ومن أجل باريس"، وذلك على خلفية الهجوم الإرهابى الذى استهدف الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء والتى راح ضحيتها 224 شخصا من بينهم 25 طفلا.

ونشرت قناة زفيزدا الروسية فيديو قيام الجنود الروس بكتابة "من أجلنا" باللغة الروسية ومن أجل باريس، وذلك أيضا على خلفية الهجوم الإرهابى الذى استهدف العاصمة الفرنسية باريس مما أدى إلى مقتل العديد من الأبرياء.

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