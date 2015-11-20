رئيس وزراء فرنسا: ارتفاع حصيلة اعتداءات باريس لـ130 قتيلا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس اليوم الجمعة، أن عدد قتلى اعتداءات باريس ارتفع إلى 130 قتيلا عقب وفاة شخص متأثرا بجروحه.

وقال فالس أمام مجلس الشيوخ الفرنسى، إن المسلحين "قتلوا دون رحمة، ودمروا 130 حياة"، بعد أن أكد أحد مساعديه ارتفاع حصيلة القتلى عقب وفاة شخص متأثرا بجروحه فى المستشفى، وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 129 شخصا فى الاعتداءات.

والاعتداءات التى استهدفت فى 13 نوفمبر قاعة الحفلات الباريسية باتاكلان ومقاهى ومطاعم فى شرق العاصمة ومحيط ستاد دو فرانس بضواحى باريس الشمالية، أوقعت أيضا حوالى 350 جريحا، وقال فالس أمام مجلس الشيوخ "الكثيرون يصارعون الموت".

وأضاف "حال الطوارئ كانت ردا مباشرا وفوريا وقويا وفعالا لحماية مواطنينا ولوقف المتطرفين والمجرمين الذين يريدون مهاجمة بلادنا وقيمها ومهاجمة ديمقراطيتينا"، وذلك فى خطابه الذى دافع فيه عن مشروع قانون فرض حال الطوارئ.

وهذا المشروع الذى اعتمده النواب الخميس بشبه إجماع، يقترح خصوصا تمديد حال الطوارئ لثلاثة أشهر، اعتبارا من 26 نوفمبر إلى جانب إجراءات توسع نطاق فرض الإقامة الجبرية وتتيح حل مجموعات أو جمعيات مرتبطة بمساجد أو أماكن عبادة لمتطرفين.