سارة طارق لـ"افهموا بقى": سعيد طرابيك مات بسبب ابنه

قالت سارة طارق أرملة الفنان سعيد طرابيك، أن زوجها "مات من الزعل.. وسعيد مات بسبب ابنه"، مضيفاً: "قالى أنه حزين ويوسف كسرنى".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "افهموا بقى"، على فضائية "ten"، مع الإعلامية رشا الجندى، أن زوجها حكى لها عن إيصال الأمانة الذى استخدمه ابنه فى التزوير، موضحة: "لكل موت سبب.. وهو ده السبب القوى لموت جوزى.. وجاتله جلطة فى الشريان التاجى"، موجهة رسالة لابن سعيد طرابيك: "أبوك مات يا يوسف وغضبان عليك".

وأشارت إلى "هناك جمهور محترم تحدث عنها وزوجها بطريقة محترمة أثناء الزواج، إلى أن هناك جمهورا تعدوا الخصوصيات، واصفة ذلك: "داسوا علينا".

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