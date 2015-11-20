محافظ المنوفية يغلق مراكز طبية وصيدليات لعدم وجود تراخيص

وافق الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، على غلق فورى لمعمل الصفوة للتحاليل الطبية بشبين الكوم، و معمل سيتي لاب للتحاليل الطبية بشبين الكوم، ومركز العلاج الطبيعى لجهاد هجرس بمركز الباجور بعد مرور إدارة العلاج الحر، وتبين عدم وجود ترخيص لهذه المنشأت الطبية.

وأصدر المحافظ، بحسب بيان للمحافظة اليوم، قرارا بغلق إدارى لمدة شهر لكل من صيدلية د. نجلاء فتحى القاضي ، د.طارق فتح الله ، د. أمين العشماوي، د. سعيد الدخميسي الكائنة بقرية طوخ دلكة، وأيضا غلق صيدلية د. فتح الله خضر بقرية الكمايشة، وصيدلية د. مروة طراد بقرية قشطوخ، وذلك لمخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بمزاولة مهنة الصيدلة الصادرة من الإدارةالمركزية، كذلك وافق المحافظ على تحويل قسم العلاج الطبيعي المغلق بمستشفى مواساة مدينة تلا إلى غرفة إدارية للمستشفى .

وأكد عبدالباسط، على ضرورة تشديد الرقابة، وعدم التساهل أو التسامح في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بما يحقق الردع المطلوب، و تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، حتى لو كانت جهة حكومية، لافتا إلى أن الالتزام يجب أن يكون نابعا من داخل الفرد واقتناعه بأن ذلك الالتزام يعكس روح الانتماء ويحقق المصلحة العامة للمجتمع.