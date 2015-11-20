الداخلية تضع لوحات إرشادية تطالب فيها بالمشاركة فى الانتخابات بالغربية

قامت مديرية أمن الغربية، بتعليق لافتات ولوحات إرشادية لطمأنة المواطنين، وتطالبهم بالمشاركة الإيجابية فى انتخابات البرلمان بالمرحلة الثانية، والمزمع عقدها يومى الأحد والاثنين المقبلين.

وتضمنت اللافتات عبارات منها "وزارة الداخلية، مديرية أمن الغربية، "عزيزى المواطن رجال الشرطة فى خدمتك وتأمينك" "صوتك أمانة" مع تحيات وزارة الداخلية.

يذكر أن الغربية ضمن مراحل المرحلة الثانية التى ستجرى الانتخابات فيها يومى الأحد والاثنين المقبلين، ويتنافس فيها 261 مرشحا، على 24 مقعدا فرديا فى 9 دوائر منهم 86 مرشحا عن الأحزاب المصرية، و175 مستقلا.