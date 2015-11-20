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بالصور.. الكشف على 1475 مريضا فى قافلة طبية مجانية لـ"صحة بنى سويف"

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بالصور.. الكشف على 1475 مريضا فى قافلة طبية مجانية لـ"صحة بنى سويف" بالصور.. الكشف على 1475 مريضا فى قافلة طبية مجانية لـ"صحة بنى سويف"
نظمت مديرية الصحة ببنى سويف قافلة طبية مجانية لمواطنى عزبة على زيدان بمركز ناصر شمال المحافظة، تم خلالها توقيع الكشف الطبى على 1475 مريضا داخل الوحدة الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم وكذلك تحويل بعض الحالات إلى المستشفى المركزى.

وأشرف على القافلة التى استمرت يومين الدكتور جمال الجوهرى وكيل وزارة الصحة والمهندس رمضان بخاطره منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمحافظة، وشارك فيها عدد من الأطباء فى عدة تخصصات وأجريت التحاليل الطبية وقياس الضغط والسكر للمواطنين بالإضافة إلى إقامة ندوات تثقيفية للسيدات عن الصحة الإنجابية وأهمية تنظيم الأسرة، الكشف المبكر، وفوائد التغذية السليمة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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