محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يتفقدان قوات تأمين الانتخابات البرلمانية

قام اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، واللواء على العزازى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، يرافقهما المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، بزيارة لمعسكرات قوات أمن الإسماعيلية لتفقد ومتابعة طابور الاصطفاف لجميع القوات والتشكيلات المكلفة بعملية تأمين العملية الانتخابية.

وستؤمن هذه القوات كافة المقرات واللجان العامة والفرعية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها والتى شملت تشكيلات لعناصر الأمن المركزى وقوات الأمن والحماية المدنية وشرطة النجدة والمرور وقوات فض الشغب وقوات التدخل السريع، وقد اطمأن المحافظ ومدير الأمن ومرافقوهم من القيادات الأمنية والشرطية على جاهزية واستعداد جميع القوات لتأمين الانتخابات وتوفير المناخ الآمن والمستقر لجميع المواطنين لتيسير وتسهيل عملية التصويت.

يأتى ذلك قبل الساعات الأخيرة من انطلاق المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الجديد 2015 وفى إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية بكامل أجهزتها للانتخابات.

ورافق المحافظ ومدير الأمن عدد من القيادات الأمنية منهم اللواء جمعة توفيق، واللواء محمود ماهر، مساعدا مدير الأمن، واللواء صلاح الشاهد، قائد قوات الأمن المركزى لمنطقة القناة، والعميد محمود خليل، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية.



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