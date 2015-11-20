أخبار عاجلة

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يتفقدان قوات تأمين الانتخابات البرلمانية

Google+ Print
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يتفقدان قوات تأمين الانتخابات البرلمانية محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يتفقدان قوات تأمين الانتخابات البرلمانية
قام اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، واللواء على العزازى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، يرافقهما المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، بزيارة لمعسكرات قوات أمن الإسماعيلية لتفقد ومتابعة طابور الاصطفاف لجميع القوات والتشكيلات المكلفة بعملية تأمين العملية الانتخابية.

وستؤمن هذه القوات كافة المقرات واللجان العامة والفرعية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها والتى شملت تشكيلات لعناصر الأمن المركزى وقوات الأمن والحماية المدنية وشرطة النجدة والمرور وقوات فض الشغب وقوات التدخل السريع، وقد اطمأن المحافظ ومدير الأمن ومرافقوهم من القيادات الأمنية والشرطية على جاهزية واستعداد جميع القوات لتأمين الانتخابات وتوفير المناخ الآمن والمستقر لجميع المواطنين لتيسير وتسهيل عملية التصويت.

يأتى ذلك قبل الساعات الأخيرة من انطلاق المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الجديد 2015 وفى إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية بكامل أجهزتها للانتخابات.

ورافق المحافظ ومدير الأمن عدد من القيادات الأمنية منهم اللواء جمعة توفيق، واللواء محمود ماهر، مساعدا مدير الأمن، واللواء صلاح الشاهد، قائد قوات الأمن المركزى لمنطقة القناة، والعميد محمود خليل، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365