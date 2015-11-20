أسرة مريضة تعتدى على أطباء مستشفى السويس العام بعد وفاتها

شهد مستشفى السويس العام حالة من الفوضى عقب وفاة مريضة، عجزت إدارة المستشفى عن توفير مكان لها بغرفة العناية المركزة، وحطم أقارب المتوفية عدة نوافذ ومكتب الأطباء ومقر المبيت.

وكان مستشفى السويس العام قد استقبل أمس الخميس، المريضة "ياسمين.م" 23 سنة، فى حالة إعياء شديد، وتبين بالفحص أنها تعانى من أنيميا حادة، وكان من المفترض أن يتم نقلها لغرفة العناية المركزة، إلا أن ذلك تعذر بسبب عدم وجود أماكن خالية بقسم العناية، وتدهورت حالتها الصحية وتوفت عصر اليوم.

وعقب وفاتها قام شقيق المتوفية، ونجل خالتها و3 من أقاربهما بتحطيم الواجهة ونوافذ بعض الغرف بالمستشفى، وتعدوا بالسب على الممرضات متهمينهم بالتقصير والتسبب فى وفاة الفتاة.

وقال الأطباء إن أهالى المريضة كانوا فى حالة هياج وصدمة بعد نبأ الوفاة، وحطموا سكن الأطباء، ومكتب الاستقبال، نوافذ عدة غرف، والتعدى بالضرب عليهم.

بينما انتقل اللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس للمستشفى وقيادات البحث الجنائى، وتم ضبط 3 من أقارب المتوفية، والسيطرة على الموقف وتحرير محضر بالواقعة.

بينما سادت حالة تذمر بين الأطباء بالمستشفى العام وأضربوا عن العمل، بسبب كثرة وقائع الاعتداء عليهم، وأكدوا أن نقطة الشرطة بالمستشفى لا تقدم أى خدمات أمنية، إنما يتواجد بها فقط فرد شرطة ينحصر دوره فى تحرير محاضر بحوادث الطرق التى يتم نقل مصابيها للمستشفى وإخطار مديرية الأمن بذلك.

ومن جانيه قال د.أحمد يوسف طبيب بقسم العناية المركزة، إن الفتاة كانت تحتاج إلى سرير مجهز، بقسم العناية، إلا أن جميع الأسرّة وعددها 17 كانت مشغولة، وتفاجأ بوفاة الفتاة والاعتداء على زملائه بالمستشفى.