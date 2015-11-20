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بالصور.. أهالى البرلس يقطعون الطريق الدولى بعد مصرع 7 وإصابة 5 فى حادث

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بالصور.. أهالى البرلس يقطعون الطريق الدولى بعد مصرع 7 وإصابة 5 فى حادث بالصور.. أهالى البرلس يقطعون الطريق الدولى بعد مصرع 7 وإصابة 5 فى حادث
قطع عدد من أهالى مدينة برج البرلس الطريق الدولى الساحلى من الجانبين عند مدخل المدينة، مطالبين الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ بحق 7 منهم لقوا حتفهم، وخمسة مصابين فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدولى الساحلى منذ حوالى 4 أيام.

ووضع المتظاهرون قلاع المراكب القديمة والأشجار على الطريق، وأشعلوا النيران فى الإطارات ومنعوا السيارات من المرور، ورددوا الهتافات المطالبة بالثأر لضحاياهم.

وتوجهت عدد من سيارات الأمن المركزى ورجال الشرطة وطالبوا الأهالى بسرعة فتح الطريق، كما طالبوا العقلاء منهم بفتح الطريق وليحصل أهل الضحايا على حقوقهم بالطرق القانونية وليس بتعطيل مصالح المواطنين، إلا أنهم أعلنوا الاستمرار فى قطع الطريق حتى الحصول على حق الضحايا.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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