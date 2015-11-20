دراسة أمريكية: الإصابة بديدان الأسكارس تعزز قدرة السيدات على الإنجاب

مفاجأة كبيرة كشفت الأبحاث الطبية الحديثة النقاب عنها مؤخراً، حيث أشارت دراسة أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا الأمريكية أن الإصابة بديدان الأسكارس قد يعزز خصوبة السيدات ويحسن قدرتهم على الإنجاب.

وشملت الدراسة 986 سيدة من بوليفيا، وكشفت النتائج أن السيدات المصابات اللاتى أصيبن بديدان الأسكارس كان لديهن عدد أكبر من الأبناء، بزيادة بلغ متوسطها طفلين عن المعدل الطبيعى.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن ديدان الأسكارس تقوم بإحداث تغييرات بالجهاز المناعى بشكل يعزز فرص حدوث الحمل، لافتين إلى أن هذه النتائج ستساهم فى تطوير أدوية جديدة تحسن خصوبة السيدات، وتشير المنظمة الصحة العالمية "WHO" أن حوالى ربع سكان العالم قد أصيب بديدان الأسكارس ولو مرة واحدة خلال حياته.

وأضاف الباحثون أن استخدام الديدان فى علاج الخصوبة سيصبح أمراً مثيراً للجدل، مشددين على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث قبل الاعتماد عليها كوسيلة علاجية لضعف الخصوبة.

وعلى النقيض تماماً، كشفت النتائج أن السيدات اللاتى أصبن بدودة الإنكلستوما تدهورت خصوبتهن وانخفضت قدرتهم الإنجابية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Science"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى العشرين من شهر نوفمبر الجارى.