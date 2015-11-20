تعرفى على أسباب حدوث الحمل خارج الرحم أهمها التدخين وبطانة الرحم المهاجرة

الحمل خارج الرحم

أسباب الحمل خارج الرحم

الحمل خارج الرحم من المضاعفات التى تواجها الحامل فى بداية الحمل والذى قد يعرضها لحدوث الإجهاض وفقدان الجنين نتيجة أسباب وعوامل مختلفة.>حول ذلك يقول دكتور عمرو حسن استشارى النساء والتوليد بقصر العينى، إن الحمل خارج الرحم هو عبارة عن عدم وجود الجنين فى مكان الطبيعى الرحم خلال فترة بداية حدوث الحمل، لافتاً أن من أشهر وأكثر الأماكن التى يحدث فيها الحمل خارج الرحم: قناة فالوب والمبيض والبطن.>وعن أسباب الحمل خارج الرحم استكمل د. عمرو قائلا: هناك بعض الأسباب التى تساهم فى تعرض المرأة لحدوث الحمل خارج الرحم وأهمها":

1)التهابات داخل قناة فالوب تتسبب فى عدم قدرة الأهداف المتواجدة بقناة فالوب القيام بوظيفتها بكفاءة مما يعوق البويضة الرجوع لرحم مرة أخرى.

>2) التدخين أحد العوامل التى تزيد من عوامل حدوث الحمل خارج الرحم.

>3)إصابة المرأة بمرض بطانة الرحم المهاجرة.

أهمية زيارة الطبيب

>لذلك ينصح د. عمرو، بضرورة الذهاب الحامل للطبيب على الفور عند ملاحظتها نزول نقط دم فى بداية حدوث الحمل للاستبعاد حدوث حمل خارج الرحم.