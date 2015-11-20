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القبض على عاطل متهم بسرقة سيارة فى أكتوبر

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القبض على عاطل متهم بسرقة سيارة فى أكتوبر القبض على عاطل متهم بسرقة سيارة فى أكتوبر
تمكنت مباحث الجيزة من ضبط عاطل لاتهامه بسرقة سيارة، وعثر بحوزته على السيارة المسروقة، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم أحمد نجم، رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغًا من "مجدى.ا"، أفاد فيه باكتشافه سرقة سيارته ماركة "فورد" من منطقة ابنى بيتك.

وبإجراء التحريات تبين أن عاطلًا يدعى "بباوى.م" سبق اتهامه فى عدة قضايا سرقة سيارات وراء ارتكاب الواقعة، فتم إعداد كمين له وضبطه وعثر بحوزته على السيارة المبلغ بسرقتها.

وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.
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