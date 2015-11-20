القبض على 8 سائقين يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بمصر القديمة

تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقيادة اللواء علاء الدجوى مدير المرور، شن حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين العاصمة بناءً على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن العاصمة لرصد كافة المخالفات المرورية، ومخالفى قواعد وآداب المرور، بهدف الحد من الحوادث المرورية.

وقامت الإدارة بشن حملة مرورية مكبرة لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بمحور عين الحياة بمصر القديمة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتم إجراء تحليل طبى لـ40 سائقا لمركبات مختلفة وتم إثبات تعاطى 8 عينات للمواد المخدرة التى تنوعت ما بين مخدر الترامادول والحشيش والبانجو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

من جانبه أكد العميد سيد عثمان مدير العلاقات العامة بالمرور، أن هناك انتشارًا مكثفًا للحملات المرورية بناء على تعليمات مدير المرور بكافة ميادين ومحاور العاصمة لرصد كافة المخالفات المرورية المتنوعة ومتابعة الحالة المرورية لكافة الطرق لإزالة أى أعطال تعوق حركة المركبات.