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"مباحث التموين" تضبط صاحب مخبز استولى على أموال الدعم بالعمرانية

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"مباحث التموين" تضبط صاحب مخبز استولى على أموال الدعم بالعمرانية "مباحث التموين" تضبط صاحب مخبز استولى على أموال الدعم بالعمرانية
نجح رجال مباحث والتجارة بالجيزة من إلقاء القبض على صاحب مخبز لاختراقه منظومة الخبز واستيلائه على أموال الدعم المخصصة للمواطنين بحوزته كارت مفتش تموين، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والداخلية بالجيزة تفيد قيام صاحب مخبز بلدى بنطاق دائرة قسم شرطة العمرانية بالتلاعب بمنظومة واختراقها باستخدام فلاشة، والاستيلاء على أموال الدعم المقررة لمواطنين.

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة بالاشتراك مع لجنة من مفتشى الإدارة المركزية بوزارة التموين بمداهمة المتحرى عنه أسفرت عن ضبط مديره المسئول وبحوزته ماكينة صرف خبز، وقدرت اللجنة المرافقة للمأمورية استيلاءه على اثنين طن ونصف طن دقيق، وباستكمال الفحص ضبط 36 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين وكارت مفتش خاص بمخبز بلدى ملك آخر، وتم تحرير المحضر اللازم.
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مصر 365

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