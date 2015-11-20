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مجهولون يسرقون "توك توك" الملقب بـ"شبيه السادات" من أمام منزله بالغربية

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مجهولون يسرقون "توك توك" الملقب بـ"شبيه السادات" من أمام منزله بالغربية مجهولون يسرقون "توك توك" الملقب بـ"شبيه السادات" من أمام منزله بالغربية
سرق مجهولون "توك توك" خاص بالمصور محسن المنسى الملقب بـ "شبيه السادات" من أمام منزله الكائن فى قرية سبرباى التابعة لدائرة مركز طنطا بالغربية.

وحرر شبيه السادات محضرا رسميا فى مركز شرطة طنطا ، وأكد أن "التوك توك" خاصته مرخص فى إدارة مرور الغربية ، ويحمل رقم "119 " مرور الغربية.

وفى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أكد المنسى أن "التوك توك" كان موجودا حتى فجر اليوم الجمعة أسفل منزله، وسرق فى الفترة ما بين الفجر حتى شروق الشمس، مطالبا الأجهزة الأمنية بالتدخل الفورى وضبط الجناة.

وقال مداعبا "توك توك الريس اتسرق.. أقول لشعبى إيه"، أطالب الأمن بعودته فى 6 ساعات.

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مصر 365