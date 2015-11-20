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إصابة 4 بينهم طفل فى انقلاب سيارة ملاكى بجرجا فى سوهاج

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إصابة 4 بينهم طفل فى انقلاب سيارة ملاكى بجرجا فى سوهاج إصابة 4 بينهم طفل فى انقلاب سيارة ملاكى بجرجا فى سوهاج
شهد الطريق الزراعى الغربى بناحية كون الصعايدة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حادث انقلاب سيارة ملاكى نتج عنه إصابة أربعة من بينهم طفل تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بانقلاب سيارة ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده الرائد المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة جرجا، انقلاب سيارة على الطريق الزراعى الغربى بناحية كوم الصعايدة دائرة المركز قيادة أ ع ع 30 عاما سائق ويقيم بناحية كوم يعقوب دائرة مركز البلينا السيارة رقم 34717 ملاكى سوهاج على الطريق اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة وعبد اللطيف عبد العال محمد 30 عاما موظف بمجلس قروى أولاد عليو التابع لمركز البلينا وشوقـى محمد محمود 43 مدرس والطفل أحمد عبد اللطيف عبد العال 8 سنوات تلميذ ويقيمون بناحية كوم يعقوب دائرة مركز البلينا من مستقلى السيارة "بكسور وكدمات متفرقة بالجسم" تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى، وجار سؤال المصابين فور تحسن حالتهم الصحية تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9806 جنح المركز لسنة 2015، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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مصر 365