أخبار عاجلة

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع موظف بالجهاز المركزى للمحاسبات تعدى عليه ابن عمه بعصا فى سوهاج

Google+ Print
مصرع موظف بالجهاز المركزى للمحاسبات تعدى عليه ابن عمه بعصا فى سوهاج مصرع موظف بالجهاز المركزى للمحاسبات تعدى عليه ابن عمه بعصا فى سوهاج
لقى موظف بالجهاز المركزى للمحاسبات مصرعه متأثرا بإصابته داخل المستشفى الجامعى عقب تعدى أحد أبناء عمومته عليه بالضرب بسبب خلافات بينهما.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد بوفاة موظف عقب التعدى عليه بالضرب.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى قام بها الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج بإشراف العميد محمود حسن مدير إدارة المباحث الجنائية بوصول برهان الدين ع ع 51 عاما موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات ويقيم بناحية جزيرة شندويل دائرة المركز مصاباً " بإشتباه نزيف بالمخ وكسور بعظام الفقرات " وتم حجزه بالمستشفي الجامعى ادعاء تعدى من آخرين .

وبسؤال كريمة المصاب اتهمت حسني م ع المقيم بذات الناحية بالتعدي علي والدها بالضرب بعصا شوم مما تسبب فـي سقوطه من أعلي درجات السلم وحدوث إصابته بسبب خلافات عائلية وورد إخطار المستشفي يتضمن وفاة المصاب المذكور متأثراً بإصابته يشار إلي أن الطرفين أبناء عمومة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتهم والأداة المستخدمة تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة تحرر عن ذلك المحضر رقم 7265 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365