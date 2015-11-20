إصابة 7 أشخاص وتكسير 4 سيارات وتوك توك فى مشاجرة بطنطا

سيطرت قوات الشرطة بالغربية على مشاجرة عنيفة شهدتها قرية سبرباي التابعة لمركز شرطة طنطا استخدم فيها الأسلحة البيضاء والشوم إثر خلافات بين عدد من الأشخاص، قام على أثرها أحد طرفي المشاجرة بإرهاب الأهالي وتكسير4سيارات وتوك توك وواجهة محل تجاري، مما دفع الأهالي لمطاردتهم وتلقينهم علقة ساخنة وتمكنت الشرطة من ضبطهم قبل فتك الأهالي بهم وأسفرت المشاجرة عن إصابة 7أشخاص بجروح وكدمات وسحجات متفرقة.

بداية الواقعة بتلقي مأمور مركز شرطة طنطا بلاغا من أهالي قرية سبرباي بنشوب مشاجرة بالناحية وقيام بعض الأشخاص بقطع الطريق وإحداث بعض التلفيات بالممتلكات وأعمال بلطجة وإرهاب الأهالي أمام مدرسة محمد الخولي الابتدائية.

انتقل المقدم وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا والرائد أحمد خيري جعيصة رئيس مباحث مركز طنطا والنقيب توفيق شهوان معاون مباحث مركز طنطا وقوة من الأفراد، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من يوسف محمد عبد العزيز المخلصاوي 20سنة طالب بكلية الأداب جامعة طنطا مقيم قرية مصاب بكدمات بالوجه "طرف أول" وبين طرف ثانى محمود إبراهيم سعد عبد السلام 24سنة طالب بكلية الحقوق جامعة طنطا ويعمل في محل بشارع محب ومقيم شارع سعيد ثان طنطا وبه إصابات جروح بالرأس وكدمات بالجسم ،إبراهيم بلال سعيد عطية 27سنة عامل مقيم شارع الحلو ثان طنطا مصاب بجروح بالظهر والوجه وسحجات بالجسم "مراقب في قسم ثان على ذمة القضية رقم 3906 لسنة 2008جنايات ثان طنطا سرقة بالإكراه ،محمد هشام السيد السطوحي 21سنة صاحب سوبر ماركت مقيم شارع الحلو ثان طنطا مصاب بكدمات وسحجات بالوجه والرقبة ،

ومحمد حافظ أحمد حافظ زلط 26سنة عامل مقيم مساكن شوني ثان طنطا مصاب بكدمات متفرقة بالجسم ومراقب في قسم ثان طنطا في الجناية رقم 23733لسنة 2008سرقة بالإكراه ،فوزي محمد فوزي 25سنة عامل مقيم حارة بدوي من الحلو ثان طنطا محجوز بمستشفى طنطا الجامعي "طرف ثاني"

وبسؤال الأهالي بالمنطقة وأطراف المشاجرة أقروا بحدوث مشادة كلامية بين الطرف الأول والأول من الطرف الثاني بشارع سعيد ثان طنطا على أثرها قام أفراد الطرف الثاني بالتجمع فيما بينهم والحضور لقرية سبرباي للتشاجر معه مستخدمين أسلحة بيضاء وشوم ونظرا لعدم تواجد الطرف الأول بالناحية المذكورة قام أفراد الطرف الثاني باستخدام القوة الزائدة وإرهاب الأهالي وإحداث تلفيات ببعض الممتلكات حيث قاموا وإتلاف زجاج واجهة محل اليكترونيات ملك إبراهيم أحمد عبد الستار طه 28سنة وكسر الزجاج الأمامي للسيارة رقم 9167ع س أ ،و كسر الزجاج الأمامي لسيارة ملك أسامة أحمد محمد 28سنة محامي ومقيم بقرية سبرباي ،وكسر الزجاج الأمامي وإحداث تلفيات بالسيارة رقم 256595ملاكي القليوبية ملك سيد عواد السيد علي 47سنة صاحب مقلة لب مقيم طوخ قليوبية ،وتكسير الزجاج الأمامي والخلفي والشبابيك للسيارة رقم 9547ع ل ص ملك محمد متولي عبد الحميد 34سنة سائق ومقيم بقرية سبرباي "مصاب بالساعد الأيسر وإصابة شقيقه"هيثم"31سنة بالساعد الأيمن وحدوث تلفيات بالتوك توك الخاص بـ سعد نصر رمضان علام 27سنة سباك صحي وإحداث تلفيات بالسيارة 56156ملاكي الغربية جيب شروكي كسر ملك محمد مصطفى رجب جبر 32سنة مقيم سبرباي وبسؤال أصحاب المحلات والسيارات اتهموا للطرف الثاني بإحداث التلفيات حال حضورهم للقرية والتشاجر مع الطرف الأول بالاشتراك مع أخرين

تحرر المحضر 32251 جنح مركز طنطا وتم عرضهم على النيابة قررت حبسهم 4أيام على ذمة القضية.