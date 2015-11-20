قصف عشوائي للحوثيين على تعز والضالع شمال اليمن

أسفر قصف عشوائي شنه قوات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، الجمعة، على مناطق في محافظتي تعز والضالع عن مقتل وإصابة مدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وقتل مدني وأصيب 11 طفلا، في سقوط قذيفة أطلقها المتمردون بجوار جامع السعيد بحي عصيفرة في مدينة تعز، كما قـتل 5 مدنيين وأصيب آخرون، بينهم نساء وأطفال، في قصف بالمدفعية شنه المتمردون على منطقة الديم في جبل صبر المطل على المدنية، -حسب ما ذكرت شبكة سكاي نيوز-.

وتأتي تلك التطورات، فيما تدور اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جانب والحوثيين وقوات صالح من جانب آخر، في منطقة ثعبات شرقي تعز.

و أصيب عدد من المدنيين في قصف عشوائي لمليشيات الحوثي وصالح في منطقة مريس بمحافظة الضالع.

وفي مديرية ذي ناعم، بمحافظة البيضاء، قتل 7 من قوات الحوثيين وصالح في كمين لرجال المقاومة الشعبية استهدف عربة تابعة للمتمردين.