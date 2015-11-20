أخبار عاجلة

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

قصف عشوائي للحوثيين على تعز والضالع شمال اليمن

Google+ Print
قصف عشوائي للحوثيين على تعز والضالع شمال اليمن قصف عشوائي للحوثيين على تعز والضالع شمال اليمن

أرشيفية

أسفر قصف عشوائي شنه قوات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، الجمعة، على مناطق في محافظتي تعز والضالع عن مقتل وإصابة مدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وقتل مدني وأصيب 11 طفلا، في سقوط قذيفة أطلقها المتمردون بجوار جامع السعيد بحي عصيفرة في مدينة تعز، كما قـتل 5 مدنيين وأصيب آخرون، بينهم نساء وأطفال، في قصف بالمدفعية شنه المتمردون على منطقة الديم في جبل صبر المطل على المدنية، -حسب ما ذكرت سكاي نيوز-.

وتأتي تلك التطورات، فيما تدور اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جانب والحوثيين وقوات صالح من جانب آخر، في منطقة ثعبات شرقي تعز.

و أصيب عدد من المدنيين في قصف عشوائي لمليشيات الحوثي وصالح في منطقة مريس بمحافظة الضالع.

وفي مديرية ذي ناعم، بمحافظة البيضاء، قتل 7 من قوات الحوثيين وصالح في كمين لرجال المقاومة الشعبية استهدف عربة تابعة للمتمردين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل