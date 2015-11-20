القبض على قاتل الناشطة الحقوقية الليبية سلوى بوقعيقيص

>ألقى حرس المنشآت النفطية الليبية فرع الأوسط، القبض على قاتل الناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص بمدينة بنغازي، والتى قتلت العام الماضي.

وقال مسؤول بحرس المنشآت النفطية - فى تصريحات لـ"بوابة الوسط" الليبية اليوم الجمعة - إن القاتل يدعى (إ ع ك) وتم توقيفه بينما كانوا فى حملة تمشيطية بمنطقة رأس لانوف ببنغازي، ويرفقه اثنان آخران وقد اعترف بملابسات الجريمة، وتمت إحالته إلى السلطات المختصة.

وأشار المصدر إلى أن بيانًا سيصدر فى وقت لاحق سيتضمن تفاصيل عملية القبض على الجناة.

>وقتلت الناشطة الحقوقية والمحامية سلوى بوقعيقيص فى منزلها بعد الإدلاء بصوتها فى انتخابات مجلس النواب الليبى التى جرت فى 25 يونيو 2014.

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