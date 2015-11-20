الكرملين: لا نقاش بشأن عملية برية فى سوريا وبوتين..غاراتنا غير كافية

>دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، العسكريين الروس الذين ينفذون مهامهم فى سوريا للحفاظ على مستوى المهنية للعملية العسكرية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بوتين قوله خلال مؤتمر عبر الفيديو مع القادة العسكريين: "المهام تنفذ، وتنفذ بشكل جيّد… لكن هذا غير كاف بعد لتطهير سوريا من المسلحين والإرهابيين، وحماية روسيا من الهجمات الإرهابية المحتملة".

وأضاف الرئيس الروسي: "أمامنا كم كبير من العمل، وآمل أن تنفذ المراحل المقبلة بنفس الدقة والمهنية، وأن تأتى بالنتائج المرجوة"، من ناحيته قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الجمعة إنه لم تتم نقاشات بشأن عملية برية محتملة للقوات الروسية فى سوريا.

كان بيسكوف يجيب على سؤال بشأن تصريح للرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى وقت سابق الجمعة حول "المراحل التالية" فى العملية العسكرية بسوريا، وقال بيسكوف للصحفيين "لم تتم أى مناقشة بشأن عملية برية ولا توجد مناقشة بشأنها."

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