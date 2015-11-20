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مؤتمر جارسيا: حالة صلاح وتوتي تتحسن.. وهذا بديل المصري

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مؤتمر جارسيا: حالة صلاح وتوتي تتحسن.. وهذا بديل المصري مؤتمر جارسيا: حالة صلاح وتوتي تتحسن.. وهذا بديل المصري

قال رودي جارسيا المدير الفني لروما إن حالة الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق والقائد فرانشيسكو توتي تتحسن في ظل غيابهما عن موقعة بولونيا بالجولة 13 من الدوري الإيطالي.

ويغيب صلاح وتوتي وجيرفينيو للإصابة عن مباراة بولونيا مما يجبر جارسيا على إحداث تغييرات واسعة في التشكيل يوم السبت.

وأضاف جارسيا في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة: "نركز على العودة بالنقاط الثلاثة من المباراة رغم الغيابات التي ضربت الفريق".

وتابع "صلاح وتوتي يتحسنان.. لكن مع الغيابات الكثيرة يمنح الفرصة للأخرين وأثق في قدرتهم ولدينا الحلول".

"لا نفتقر للحلول رغم كل الغيابات فالكي لاعب رائع وخوان إيتوربي لديه الخصائص المناسبة ليحل محل صلاح".

وأردف قائلا: "ميرالم بيانيتش وإدين دجيكو عادا بعزيمة مناسبة بعد إقصاء البوسنة من التصفيات المؤهلة لليورو".

وأتم "الدوري الإيطالي قوي وهناك العديد من الفرق القوية، سنقاتل حتى اليوم الأخير في المعركة من أجل اللقب".

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